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    Kayseri'de cani anne 3 haftalık kızını öldürdü

    Yeni doğan bebeğini öldüren cani kadın, sorgu sırasında kızının yüzünü önce yastıkla kapattığını daha sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 13:39
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    Kayseri'de cani anne 3 haftalık kızını öldürdü #1

    Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde, babasının evinde kalan ve 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, sabaha karşı yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kalıp öldüğünü söyledi.

    ANNE GÖZALTINA ALINDI

    Babanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, minik Melek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis, Ayşe Bülbül'ü gözaltına aldı.

    Melek'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kayseri'de cani anne 3 haftalık kızını öldürdü #2

    SORGUDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül polisteki sorgusunda, kızını kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Bülbül'ün, kızının yüzünü önce yastıkla kapattığını daha sonra boğarak, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    1 çocuğu daha olduğu öğrenilen Ayşe Bülbül'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kayseri'de cani anne 3 haftalık kızını öldürdü #3

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