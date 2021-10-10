Euro
10.3781
-0.05%
Dolar
8.9639
-0.05%
Altın
507.01
0.03%
Borsa
1.398
0%
Bitcoin
498.272
1.84%
EXEN Coin
21.50
-2.40%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Kayseri'de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı

    Kayseri'de ceset ihbarıyla bir evin bahçesindeki çukuru kazan polis ekipleri, köpek ölüsüyle karşılaştı.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 18:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı

    Saat 16.30 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana gelen olayda, bahçede çukur açıldığını gören çevredekiler, ceset olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

    KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen ekipleri, bahçede kazılmış çukur olduğunu tespit etti. İncelemede gömülenin köpek ölüsü olduğu ortaya çıktı. Daha sonra açılan çukur kapatıldı.

    Kayseri'de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı VİDEO

    SAHİBİ, ÖLEN KÖPEĞİNİ GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Ev sahibi Yusuf Karagöz'ün kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söylediği belirtildi.

    Kayseri de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı #1

    Kayseri de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı #2

    Kayseri de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı #3

    Kayseri de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı #4

    Kayseri de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir