Kayseri'de ceset ihbarıyla bir evin bahçesindeki çukuru kazan polis ekipleri, köpek ölüsüyle karşılaştı.

Saat 16.30 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana gelen olayda, bahçede çukur açıldığını gören çevredekiler, ceset olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipleri, bahçede kazılmış çukur olduğunu tespit etti. İncelemede gömülenin köpek ölüsü olduğu ortaya çıktı. Daha sonra açılan çukur kapatıldı.

Kayseri'de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı VİDEO

SAHİBİ, ÖLEN KÖPEĞİNİ GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Ev sahibi Yusuf Karagöz'ün kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söylediği belirtildi.

















