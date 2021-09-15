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- Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
Yaralama, tehdit, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli emniyete götürüldü.
- DHA
- 15.09.2021 - 17:43
- Güncelleme : 15.09.2021 - 17:46
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 104 polisle, 31 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
18 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan, aralarında 6 yıldır 7 'hırsızlık' suçundan aranan Kiraz Ç.'nin de bulunduğu 18 kişi yakalandı.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.