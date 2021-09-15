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    Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

    Yaralama, tehdit, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 17:46
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    Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Ekipler, 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 104 polisle, 31 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

    18 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonda 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan, aralarında 6 yıldır 7 'hırsızlık' suçundan aranan Kiraz Ç.'nin de bulunduğu 18 kişi yakalandı.

    ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı #1

    Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı #2

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