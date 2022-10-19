- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü
Kayseri'de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 gün önce cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.
- 19.10.2022 - 18:47
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Oruçreis Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; 14 Ekim günü cezaevinden sevk edildiği hastaneden firar eden M.A. isimli şahıs yakalandı.
Cezaevine teslim edildi
İHA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. cezaevine teslim edildi.