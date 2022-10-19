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    Kayseri'de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 gün önce cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.
    • 19.10.2022 - 18:47
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    Kayseri'de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

    Oruçreis Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; 14 Ekim günü cezaevinden sevk edildiği hastaneden firar eden M.A. isimli şahıs yakalandı.

    Cezaevine teslim edildi

    İHA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü #1


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