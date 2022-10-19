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Kayseri'de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü

Kayseri'de cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 gün önce cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.