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    Kayseri'de cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

    Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun cips paketinde, 500 gram metamfetamin bulundu.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 12:58
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    Kayseri'de cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

    Kayseri narkotik ekipleri, ihbar üzerine yolcu otobüsünü durdurup arama başlattı.

    ŞÜPHELİNİN EŞYALARI ARANDI

    Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, yolculardan S.H.A.'nın üstünü ve eşyalarını aradı.

    CİPS PAKETİNDE 500 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

    Aramada, S.H.A.'nın yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Kayseri de cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi #1


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