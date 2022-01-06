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- Kayseri'de cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun cips paketinde, 500 gram metamfetamin bulundu.
- DHA
- 06.01.2022 - 12:54
- Güncelleme : 06.01.2022 - 12:58
Kayseri narkotik ekipleri, ihbar üzerine yolcu otobüsünü durdurup arama başlattı.
ŞÜPHELİNİN EŞYALARI ARANDI
Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, yolculardan S.H.A.'nın üstünü ve eşyalarını aradı.
CİPS PAKETİNDE 500 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Aramada, S.H.A.'nın yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.