Kayseri'de çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde çocuğa karşı cinsel saldırı suçunu işleyen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Özel olarak oluşturulan ekibin yaklaşık 150 saatlik kamera izlemesi sonucu şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.
Yakalandı
Kimliği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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