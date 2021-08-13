Kayseri'de çocuğuna sigara içiren anneye tahliye

3 yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuklanan Öznur Ö., avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

4 yıl önce İngiltere'de evlenen ve Muş'a gelen Turgut Ö. ile Öznur Ö. çifti, bir yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Öznur Ö., eşinin 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye dönmesiyle Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına yerleşmişti.

Öznur Ö., burada ise oğlunu başka birinin üzerine kaydettirmişti.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA SİGARA İÇİRİP İLAÇ VERDİ

Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.’nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrenmişti. Öznur Ö.’nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunmuştu.

Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne gözaltında

TUTUKLANDI

Görüntülerin ardından Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı tespit edilen Öznur Ö., gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alınmıştı.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T’yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti.

TAHLİYE OLDU

Talebi kabul edilen Öznur Ö., 2 gün önce tahliye edildi. Turgut Ö., dini nikahlı eşi Öznur Ö’nün oğlu Y.T’ye işkence ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla son karara itiraz etti.