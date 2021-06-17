3 yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği öne sürülen kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk koruma altına alınırken, kadının o anları kayda aldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., 4 yıl önce dini nikah kıydı.

Muş'ta birlikte yaşayan çiftin, bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için tekrar İngiltere'ye gitti.

Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznür Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.

SİGARA İÇİRDİ, ÖLMESİ İÇİN İLAÇ VERDİ

Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.’nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi.

Öznur Ö.’nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi.

ÇOCUK KORUMAYA ALDI

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.

Öznur Ö.’nün sorgusu sürerken, annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Bu arada, Öznur Ö.’nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde, Öznur Ö.’nün ilaçları eline alıp oğluna, “Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç.” dediği görüldü.

Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne gözaltında VİDEO