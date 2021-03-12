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    Kayseri'de coğrafya öğretmeninin vurduğu emekli hayatını kaybetti

    Önceki gün araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada coğrafya öğretmeni komşusu tarafından tabancayla vurularak yaralanan işçi emeklisi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 12:22
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    Kayseri'de coğrafya öğretmeninin vurduğu emekli hayatını kaybetti

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer (35), komşusu işçi emeklisi Osman Dörttepe (71) ile evlerinin önünde araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı.

    Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Osman Dörttepe'ye ateş etti.

    ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

    Ağır yaralanan Osman Dörttepe, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa Dinçer ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanede tedavi altına alınan Dörttepe, yaşam mücadelesini kaybetti. Dörttepe'nin cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

    Kayseri de coğrafya öğretmeninin vurduğu emekli hayatını kaybetti #1

    Kayseri de coğrafya öğretmeninin vurduğu emekli hayatını kaybetti #2

    Kayseri de coğrafya öğretmeninin vurduğu emekli hayatını kaybetti #3

    Kayseri de coğrafya öğretmeninin vurduğu emekli hayatını kaybetti #4

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