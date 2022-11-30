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    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada

    Besicilik yapan İsmail Aydoğdu'ya ait bir keçi, bölgedeki 250 metrelik uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından keçiyi kurtardı.
    • 30.11.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:57
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    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada

    Kayseri'nin Develi ilçesinde bir keçi, dağlık alandan uçuruma yuvarlandı.

    Besici İsmail Aydoğdu, burada mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışsa da başarılı olamadı.

    Aydoğdu durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

    3 saat sürdü

    Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi için çalışma başlattı.

    3 saat süren operasyonun ardından kurtarılan hayvan, sahibi İsmail Aydoğdu’ya teslim edildi.

    O anlar kamerada

    Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı.

    Aydoğdu, ekiplere teşekkür ve dua etti.

    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada VİDEO

    294 personel görevde

    İHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekibi 17 istasyon, 53 araç ve 294 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

    Kayseri de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada #1

    Kayseri de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada #2

    Kayseri de dağlık alanda mahsur kalan keçinin kurtarılışı kamerada #3


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