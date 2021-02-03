Kayseri'de dedesini öldüren torunun cezası

Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla dedesini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık M.G.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Müşteki babası Ü.S. ile amcası Ü.S. ve sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mahkeme başkanın, "Sanıktan şikayetçi misiniz?" diye sorması üzerine baba Ü.S, "Biri babam, diğer oğlum ne diyeyim. Şikayetçi değilim. Cezalandırılmasını istemiyorum." dedi. Amca Ü.S. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.G.S. de beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediklerini kaydetti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanığın, dedesi maktul Galip S'nin cinsel istismarına maruz kaldığı için olayın yaşandığını öne süren avukat, müvekkilinin tahliye ve beraatini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık M.G.S'ye, "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Önceki duruşmada Dedesi Galip S.’yi intikam almak için öldürdüğünü söyleyen torun M.G.S., “Dedem Galip S. bana ‘adamı böyle getirirler’ diyerek benimle dalga geçti, cinsel istismara maruz kaldım. Ben de intikam almak için bıçakla saldırdım.” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme başkanının ‘pişman mısın’ diye sorması üzerine sanık torun, “Pişman değilim de neyse pişmanım işte.” diye cevap vermişti.