Kayseri'de dehşet anları: Kendini ve eşini belediye önünde ateşe verdi Yahyalı ilçesinde Mesut D., belediye ile yaşadığı yol yapım anlaşmazlığı nedeniyle kendini ve eşi Kevser D.'yi ateşe verdi. Çift ile alevleri söndürmek isterken yaralanan 1 polis memuru ve 1 belediye personeli hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi önünde Kocahacılı Mahallesi’ne yol yapım çalışmalarında belediye ile anlaşmazlık yaşayan Mesut Ç., eline benzin bidonunu alarak eşi Kevser D. ile belediye önüne geldi.

Belediye ekiplerine tepki gösteren Mesut D., çakmakla kendini ve eşini ateşe verdi.

Çevredekiler tarafından yangın söndürüldü. Bu sırada alevlere müdahale eden 1 polis memuru ile 1 belediye personeli de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumları iyi

Mesut D. ve Kevser D.'nin vücudunda ikinci derece yanık olduğu tespit edilirken, belediye personellerinin sağlık durumlarını ise iyi olduğu öğrenildi.

Belediye önünde bulunan bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

"Akli dengesi olmayan bir vatandaş"

Konuyla ilgili Yahyalı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Bugün ilçemiz Kocahacılı Mahallesi’ne yol ölçümü için giden belediye personellerimize akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş silah çekmiş ve ölümle tehdit etmiş, belediye aracını ise yakmaya çalışmıştır. Ardından aynı vatandaş ailesi ile birlikte belediyemiz önüne gelmiş, belediyemiz ile alakası olmayan bir konu nedeniyle belediyemizi suçlamış, getirmiş olduğu benzin ile kendini, eşini, polis memurunu ve belediyemiz personellerini ateşe vermiştir. Bu elim olay bizi derinden üzmüştür. Bu olayda yaralanan polis memurumuza, belediye personellerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Soruşturma başlatıldı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.