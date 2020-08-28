Trafik denetimi yapan jandarma personeli, dikkatsiz bir sürücünün kamyonetinin altında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'de jandarma, trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik denetimi sırasınsa dikkatsiz sürücü, bir aracı kontrol eden jandarmaya çarptı.

JANDARMAYA İLK MÜDAHALE ARKADAŞLARINDAN

Aracın çarpmasıyla savrulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

Kayseri'de dikkatsiz sürücü, jandarmaya çarptı VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.