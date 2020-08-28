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    Kayseri'de dikkatsiz sürücü, jandarmaya çarptı

    Trafik denetimi yapan jandarma personeli, dikkatsiz bir sürücünün kamyonetinin altında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 16:31
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    Kayseri'de dikkatsiz sürücü, jandarmaya çarptı

    Kayseri'de jandarma, trafik denetimi gerçekleştirdi.

    Trafik denetimi sırasınsa dikkatsiz sürücü, bir aracı kontrol eden jandarmaya çarptı.

    JANDARMAYA İLK MÜDAHALE ARKADAŞLARINDAN

    Aracın çarpmasıyla savrulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

    Kayseri'de dikkatsiz sürücü, jandarmaya çarptı VİDEO

    GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

    Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

    Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.

    Kayseri de dikkatsiz sürücü, jandarmaya çarptı #1

    Kayseri de dikkatsiz sürücü, jandarmaya çarptı #2

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