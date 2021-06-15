Kayseri'de doktora saldıran şüpheli: Burada, 17 yıl önce beni darbettiler

Kayseri'de doktora saldıran şüpheli: Burada, 17 yıl önce beni darbettiler

Doktor Erdal Kurt'a silahlı saldırıda bulunan Mehmet Göçer, "17 yıl önce Develi Devlet Hastanesi'nde beni darbetmişlerdi. Burada kısa boylu insanlara güçleri yetiyor" dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal Kurt saldırıya uğradı.

Hastane çıkışı evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Kurt, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktora saldıran Mehmet Göçer ise gözaltına alındı.

"17 YIL ÖNCE BENİ DARBETTİLER"

Doktor Erdal Kurt'a silahlı saldırıda bulunan Mehmet Göçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Göçer'in emniyetteki ifadesinde, "17 yıl önce Develi Devlet Hastanesi'nde beni darbetmişlerdi. Burada kısa boylu insanlara güçleri yetiyor. Bu nedenle olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

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