İş çıkışı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı Tren Caddesi üzerinde, M.G.'nin (37) silahlı saldırısına uğradı.

Erdal K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi yakalarken, Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de doktora silahlı saldırı VİDEO