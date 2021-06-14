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    Kayseri'de doktora silahlı saldırı

    İş çıkışı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan doktor, hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 18:02
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    Kayseri'de doktora silahlı saldırı

    Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı Tren Caddesi üzerinde, M.G.'nin (37) silahlı saldırısına uğradı.

    Erdal K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi yakalarken, Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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