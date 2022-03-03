Kayseri'de dolandırıcılara 106 bin lirasını kaptırdı

'İş imkanı ve maddi destek sağlayacağız' deyip, üye olmasını istedikleri arkadaşlık sitesine 106 bin lirasını kaptıran Bülent Karayel, yatırdığı para makbuzlarıyla savcılığa, suç duyurusunda bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Bülent Karayel, kendisinden para isteyen çetenin tuzağına düştü.

PARA VAADİYLE 106 BİN LİRASINI KAYBETTİ

106 bin lirasını kaybeden ve savcılığa suç duyusunda bulunan Karayel; kendisinin böyle bir hataya düştüğünü, 'size para kazandıracağız' diyerek para isteyen kişilere inanılmaması gerektiğini söyledi.

"204 BİN LİRANI ÇEKMEK İÇİN 6 BİN LİRA SONRA DA 40 BİN LİRA YATIRMALISIN" DEDİLER

Başından geçenleri anlatan Karayel açıklamasında; "Songül adında bir bayan beni aradı 'seni biri ile tanıştıracağım' dedi. Aradan 1-2 saat geçtiği Emel isminde başka bir bayan aradı, gerçek adı Özlem'miş. 'Ben Develi’de medikalciyim. Sana iş imkanı sağlayacağım, maddi destek sağlayacağım. Gerekirse arabamı bile hediye ederim. Yalnız bir arkadaşlık sitesine üye olman gerekiyor' dedi. Ben de 10 bin lira yatırarak siteye üye oldum. Arkasından 50 bin lira daha yatırdım. Baktım bu iş olacak gibi değil, paramı geri talep ettim. Onlar da bana mesaj olarak dönüş yaptı. 'Burada 204 bin lira paran var, bunu çekmek için önce 6 bin lira sonra 40 bin lira daha yatırmalısın' dediler. Ben de yatırdım ama şu an parayı vermiyorlar, telefonları kapatmışlar. 'Bizi aramayın' diyorlar. Ben elimdeki para yatırma makbuzları ile savcılığa suç duyurusunda bulundum, şimdi bekliyoruz." dedi.

"MADDE DESTEK VERECEĞİZ DEYİP, SİYETE ÜYE OLMANIZI İSTERLERSE ALDANMAYIN"

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşları da uyaran Karayel; "Bir bayan sizi arayıp da size iş imkanı vereceğiz, size maddi destek sağlayacağız diyerek bir siteye üye olmanızı falan isterse sakın aldanmayın. Polis ekiplerine bildirin. Eğer dediklerini yaparsanız siz de dolandırılmış olursunuz.” ifadelerini kullandı.