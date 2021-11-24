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    Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi

    Döviz çalışanı, TL'sini dolara çevirmek isteyen bir müşteriye 500 dolar fazladan verdi.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 17:01
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    Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi

    Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, girdiği düviz bürosundaki çalışana 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.

    500 DOLAR FAZLA ALDI

    Döviz bürosu çalışanı, kadına kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.

    KADIN ARANIYOR

    Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.

    Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi VİDEO

    Kayseri de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi #1

    Kayseri de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi #2

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