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- Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi
Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi
Döviz çalışanı, TL'sini dolara çevirmek isteyen bir müşteriye 500 dolar fazladan verdi.
- İHA
- 24.11.2021 - 16:20
- Güncelleme : 24.11.2021 - 17:01
Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, girdiği düviz bürosundaki çalışana 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.
500 DOLAR FAZLA ALDI
Döviz bürosu çalışanı, kadına kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.
KADIN ARANIYOR
Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.
Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla fazla para verdi VİDEO