Kayseri'de drift atan araç park halindeki araca vurdu

Kayseri'de drift atan sürücü park halindeki bir araca çarptı. Olayın ardından kavga çıktı. Kavgayı polis ayırdı.

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Camiikebir Mahallesi 149. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aracı ile drift atan sürücü aracın hakimiyetini kaybedince sokak üzerinde park halinde bulunan araca çarptı.

Drift atan aracın sahibiyle kavgaya tutuştular

Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında çıkan kavgaya, yakınları da katıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.





4 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



