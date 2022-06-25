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    Kayseri'de drift atan araç park halindeki araca vurdu

    Kayseri'de drift atan sürücü park halindeki bir araca çarptı. Olayın ardından kavga çıktı. Kavgayı polis ayırdı.
    • 25.06.2022 - 01:43
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    Kayseri'de drift atan araç park halindeki araca vurdu

    Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Camiikebir Mahallesi 149. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aracı ile drift atan sürücü aracın hakimiyetini kaybedince sokak üzerinde park halinde bulunan araca çarptı.

    Drift atan aracın sahibiyle kavgaya tutuştular

    Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında çıkan kavgaya, yakınları da katıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

    Kayseri de drift atan araç park halindeki araca vurdu #1

    4 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

    Kazayla ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de drift atan araç park halindeki araca vurdu #2

    Kayseri de drift atan araç park halindeki araca vurdu #3

    Kayseri de drift atan araç park halindeki araca vurdu #4


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