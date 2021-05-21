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    Kayseri'de dur ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü yakalandı

    Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ile otomobildeki 2 kişiye para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 01:59
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    Kayseri'de dur ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü yakalandı

    Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gece saatlerinde Sivas Caddesi'nde uygulama yapan polis, B.Y.'nin (24) kullandığı otomobili durdurmak istedi.

    POLİS 15 DAKİKA KOVALADI

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu otomobil, Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde durduruldu. Sürücü ile otomobildeki Y.Ş. ve F.E. yakalandı.

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanmak', 'polisin dur ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçlarından ceza kesilerek, ehliyetine el konuldu.

    Diğer iki yolcuya ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan cezai işlem uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, üzerlerinden bıçak çıkan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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