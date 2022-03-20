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- Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünden 1 kilo 300 gram uyuşturucu çıktı
Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünden 1 kilo 300 gram uyuşturucu çıktı
Doğu illerinden uyuşturucu taşıdığı tespit edilen şahsın içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünden 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçitildi.
- İHA
- 20.03.2022 - 17:35
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.D isimli şüpheli şahsın, doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu.
1 KİLO 300 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU
Otobüste inceleme yapan ekipeler, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
ŞAHIS GÖZALTINDA
Şüpheli Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.