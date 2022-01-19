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Kayseri'de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı

Kayseri'de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı

Evli bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında kadının eşi tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan Gökhan Özcan, hayatını kaybetti.