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    Kayseri'de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı

    Evli bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında kadının eşi tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan Gökhan Özcan, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 13:13
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    Kayseri'de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşana Gökhan Özcan, evli olan Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.

    Kayseri Adliyesi'nde bugün gerçekleşen duruşmada Gökhan Özcan hakkında karar çıktı.

    2,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    MAĞDURUN KOCASI ADLİYE ÇIKIŞI SİLAHLA SALDIRDI

    Gökhan Özcan, adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş, adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.’nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kayseri de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

    TACİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

    Gözkhan Özcan ise gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.

    Kayseri de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı #2

    Kayseri de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı #3


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