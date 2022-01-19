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- Kayseri'de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı
Kayseri'de duruşma sonrası vurulan taciz sanığı kurtarılamadı
- DHA
- 19.01.2022 - 12:47
- Güncelleme : 19.01.2022 - 13:13
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşana Gökhan Özcan, evli olan Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.
Kayseri Adliyesi'nde bugün gerçekleşen duruşmada Gökhan Özcan hakkında karar çıktı.
2,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
MAĞDURUN KOCASI ADLİYE ÇIKIŞI SİLAHLA SALDIRDI
Gökhan Özcan, adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş, adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.’nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.
TACİZCİ HAYATINI KAYBETTİ
Gözkhan Özcan ise gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.