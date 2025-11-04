Kayseri'de duruşmaya katılmayıp şikayetçiye pusu kuran şahıs yanlış kişiyi yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akıllara durgunluk veren olay...

Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahla tehdit’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı.

Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı.

TAKİP EDİP PUSU KURDU

Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.’nin bulunduğu aracı takibe aldı.

Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı.

ATEŞLEDİĞİ KURŞUN YOLDAN GEÇEN VATANDAŞA GELDİ

Mustafa K. de otomobilden inip, Mustafa C.’ye tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.’nin başına isabet etti.

Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Şahin Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.