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    Kayseri’de duygulandıran görüntü

    Melikgazi'de bir öğrenci, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla okulunda düzenlenen programa geç kalınca, sağanak yağışa aldırış etmeden saat 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 21:44
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    Kayseri’de duygulandıran görüntü

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıldönümünde Kayseri’de anıldı.

    Melikgazi ilçesinde bulunan bir okul, anma etkinliğini sağanak yağış nedeniyle okulun içinde düzenledi.

    SİREN SESİNİ OKULUN BAHÇESİNDE DUYDU

    Saat 09.05’te öğrenciler çalan siren ile beraber saygı duruşuna geçerken, etkinliğe geç gelen 4’üncü sınıf öğrencisi Alperen Kürşat siren sesini okulun bahçesine duydu.

    Kayseri’de duygulandıran görüntü VİDEO

    YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİ, 3 DAKİKA BOYUNCA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

    Yağışa aldırış etmeden yaklaşık 3 dakika boyunca saygı duruşunda bulunan Kürşat’ın görüntüleri, görenleri duygulandırdı.

    Sirenin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçen Alperen’in İstiklal Marşı’nı da okunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kayseri’de duygulandıran görüntü #1

    Kayseri’de duygulandıran görüntü #2

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