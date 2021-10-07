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- Kayseri'de düzenlenen operasyonda bomba uzmanı terörist yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bomba uzmanı terörist yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü mensubu, düzenlenen baskında yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 07.10.2021 - 18:20
- Güncelleme : 07.10.2021 - 18:24
Jandarma ekipleri tarafından, El-Nusra'nın Kayseri'de bağlantısı olduğu belirlenen terör örgütü mensubuna yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hüküm bulunan şahıs yakalandı.
BOMBACI TERÖRİST TUTUKLANDI
Yakalanan A.Ö.'nün, bomba uzmanı ve imalatçısı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.