Euro
10.3575
0.8%
Dolar
8.9447
0.79%
Altın
505.51
0.97%
Borsa
1.399
0.13%
Bitcoin
485.448
1.24%
EXEN Coin
20.58
-0.38%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Kayseri'de düzenlenen operasyonda bomba uzmanı terörist yakalandı

    Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü mensubu, düzenlenen baskında yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 18:20
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de düzenlenen operasyonda bomba uzmanı terörist yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından, El-Nusra'nın Kayseri'de bağlantısı olduğu belirlenen terör örgütü mensubuna yönelik operasyon düzenlendi.

    Yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hüküm bulunan şahıs yakalandı.

    BOMBACI TERÖRİST TUTUKLANDI

    Yakalanan A.Ö.'nün, bomba uzmanı ve imalatçısı olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de düzenlenen operasyonda bomba uzmanı terörist yakalandı #1

    Kayseri de düzenlenen operasyonda bomba uzmanı terörist yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir