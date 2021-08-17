Kayseri'de eğlenmek için geldiği evde genç kızı öldüren şahıs, tutuklandı

İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldüren şahıs ve arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda, gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen 17 yaşındaki B.A., pompalı tüfekle 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy'u başından vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İkra Nur Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

EV SAHİBİ VE İKRA NUR'U VURAN ZANLI TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.A. ve arkadaşı O.Ç., sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE TÜFEĞİN YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ

B.A.'nın ifadesinde; İkra Nur'u tanımadığını, tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Osman Ç.’nin ise olay sırasında evde olduğunu ancak Türksoy’un ölümüyle ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

İkra Nur Türksoy'un cenazesinin ise yarın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.



