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- Kayseri'de ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza
Kayseri'de sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza kesildi.
- DHA
- 12.05.2021 - 03:34
- Güncelleme : 12.05.2021 - 04:59
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen olayda, polis ekipleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu.
Bu ihtarı dikkate almayan H.C aracıyla polisten kaçtı. Yaklaşık 4 kilometre polisten kaçmaya çalışan H.C. yakalandı.
TOPLAM 7 BİN 269 TL CEZA
Yapılan kontrolde ehliyetinin bulunmadığı anlaşılan H.C’ye 3 ayrı kural ihlalinden ceza yazıldı.
H.C.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 7 bin 269 TL para cezası kesti.