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    Kayseri'de ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza

    Kayseri'de sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 03:34
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 04:59
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    Kayseri'de ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen olayda, polis ekipleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu.

    Bu ihtarı dikkate almayan H.C aracıyla polisten kaçtı. Yaklaşık  4 kilometre polisten kaçmaya çalışan H.C. yakalandı.

    TOPLAM 7 BİN 269 TL CEZA

    Yapılan kontrolde ehliyetinin bulunmadığı anlaşılan H.C’ye 3 ayrı kural ihlalinden ceza yazıldı.

    H.C.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 7 bin 269 TL para cezası kesti.

    Kayseri de ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza #1

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