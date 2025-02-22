Kayseri'de elektrikli bisikleti koşarak çaldılar

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili şüphelilerinin yakalanması için Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 30 saatlik güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelilerin M.E.H. (26) ve M.E.A. (18) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan bisiklet de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

KOŞARAK ÇALMIŞLAR

Öte yandan elektrikli bisikletin çalınma olayı çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şüphelilerin çaldıkları elektrikli bisiklet ile koşarak uzaklaştığı görülüyor.