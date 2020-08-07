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Kayseri'de emekli öğretmen balkondan düşerek öldü
Melikgazi ilçesinde emekli öğretmen binanın 3. katından aşağı düştü.
- AA
- 07.08.2020 - 22:41
- Güncelleme : 07.08.2020 - 22:41
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Yalçı, 3 katında yaşadığı evinin balkonunda, telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de emekli öğretmen balkondan düşerek öldü VİDEO