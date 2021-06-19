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    Kayseri'de emekli öğretmenin katillerine ceza

    65 yaşındaki emekli öğretmenin, dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölmesine neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığa ceza yağdı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 08:51
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    Kayseri'de emekli öğretmenin katillerine ceza

    Geçen yıl 7 Ağustos'ta Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre, emekli öğretmen İsmail Yalçın (65) ile H.K. arsında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

    Balkona doğru yönelen emekli öğretmen İsmail Yalçın, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

    Olay sonrası başlatılan soruşturma sonrası, emekli öğretmeninin ölümüne neden oldukları iddiasıyla H.K., B.T. ve Y.D. ile A.Ş. isimli kadın gözaltına alındı.

    4 şüpheli, 'kasten adam öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

    Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar ile ölen emekli öğretmenin şikayetçi yakınları hazır bulundu.

    Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

    Kayseri de emekli öğretmenin katillerine ceza #1

    BİRİNİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, DİĞERLERİNİ 9 YIL 9’AR AY CEZA

    Mahkeme heyeti, sanıklardan H.K.'yı, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür hapis, 'yağmaya teşebbüs etme' suçundan 9 yıl 9 ay, sanıklardan B.T. ve Y.D. ile A.Ş. isimli kadını 'yağmaya teşebbüs etme' suçundan 9'ar yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

    Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

    Kayseri de emekli öğretmenin katillerine ceza #2

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