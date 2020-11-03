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    Kayseri'de engelli çocuk odasında ölü bulundu

    Melikgazi ilçesinde fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, odasında ölü bulundu.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 22:14
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    Kayseri'de engelli çocuk odasında ölü bulundu

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mürsel Gürlek sokakta meydana gelen olayda fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen A.H.(5) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde A.H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de engelli çocuk odasında ölü bulundu #1

    Kayseri de engelli çocuk odasında ölü bulundu #2

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