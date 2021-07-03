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- Kayseri’de enişte kayınbirader kavgasında mahkeme kararı
Kayseri’de enişte kayınbirader kavgasında mahkeme kararı
- DHA
- 03.07.2021 - 10:02
- Güncelleme : 03.07.2021 - 10:30
Kayseri’de nohut yemeği yapan Ahmet K. (35), kayınbiraderi Tanju T.’den (30) sofraya gelip yemesini istedi.
Tanju T. ise yemek yemek istemediğini, canının dondurma çektiğini söyleyince tartışma çıktı.
KÜPREFİNCE KIYAMET KOPTU
16 Şubat’ta yaşanan tartışma sırasında Tanju T., eniştesi Ahmet T.'ye küfrederek, önünde bulunan sehpayı yere fırlattı.
Ahmet K. de kırılan sehpanın ayağıyla kayınbiraderi Tanju T.’yi dövüp, yaraladı.
Tanju T.’nin şikayetçi olması üzerine, Ahmet K. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.
SEHPA AYAĞI SİLAH SAYILDI
Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve müşteki katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ahmet K.’yi, kayınbiraderini sehpa ayağı ile yaraladığını, söz konusu suça konu aletin silah kapsamında olduğu gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan tahrik indirimi de yaparak 4 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.