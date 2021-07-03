Kayseri’de enişte kayınbirader kavgasında mahkeme kararı

Yaptığı nohut yemeğini yemeyi, canının dondurma çektiğini belirterek geri çeviren kayınbiraderini sehpanın kırılan ayağıyla döven enişteye para cezası verildi.

Kayseri’de nohut yemeği yapan Ahmet K. (35), kayınbiraderi Tanju T.’den (30) sofraya gelip yemesini istedi.

Tanju T. ise yemek yemek istemediğini, canının dondurma çektiğini söyleyince tartışma çıktı.

KÜPREFİNCE KIYAMET KOPTU

16 Şubat’ta yaşanan tartışma sırasında Tanju T., eniştesi Ahmet T.'ye küfrederek, önünde bulunan sehpayı yere fırlattı.

Ahmet K. de kırılan sehpanın ayağıyla kayınbiraderi Tanju T.’yi dövüp, yaraladı.

Tanju T.’nin şikayetçi olması üzerine, Ahmet K. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

SEHPA AYAĞI SİLAH SAYILDI

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve müşteki katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ahmet K.’yi, kayınbiraderini sehpa ayağı ile yaraladığını, söz konusu suça konu aletin silah kapsamında olduğu gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan tahrik indirimi de yaparak 4 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.