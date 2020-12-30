Kayseri'de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı

Eşi Mücahit K. tarafından alıkonulan Dilan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Eşi ise olay sonrası gözaltına alındı.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi’ndeki müstakil evde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mücahit K. ile eşi Dilan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda sesleri duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

EŞİNİ KİLİTLEYİP ALIKOYDU

Olay yerine polisin gelmesiyle Mücahit K., kapıyı kilitleyerek eşini evde alıkoydu.

Polis ekipleri, Mücahit K.’yı eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından Mücahit K., kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Dilan K.’yı koruma altına alırken, eşi Mücahit K. ise gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.













