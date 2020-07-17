Dolar
6.8614
0.0758%
Euro
7.8478
0.4865%
Altın
1807.15
0.5458%
Borsa
118580.06
-0.1914%
G. Altın
399.17
0.717%
Bitcoin
62733.84
-0.1569%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi

    Pompalı tüfekle kendini eve kilitleyen adam, polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 17:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi

    3 çocuk annesi N.A., eşi Mehmet A. ile tartışınca çocuklarını yanına alarak, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Coşkun Sokak'taki 2 katlı evini terk etti.

    Bunalıma giren 29 yaşındaki Mehmet A., eline aldığı pompalı tüfekle kendini eve kilitledi.

    Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    EŞİ VE ÇOCUKLARI GELDİ

    Polis, Mehmet A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mehmet A., ekiplere eşini ve çocuklarını istediğini söyledi. Bunun üzerine eşi N.A. eve getirildi.

    Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi #1

    2 SAAT SONRA İKNA OLDU

    Yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Mehmet A., elindeki tüfeği pencereden polise teslim etti; ancak kapıyı yine açmadı. Bunun üzerine Özel Harekat ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi. Mehmet A. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

    Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi #2

    Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi #3

    Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi #4

    Görüş Bildir