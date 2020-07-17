Kayseri'de, eşi terk edince kendini eve kilitledi

Pompalı tüfekle kendini eve kilitleyen adam, polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

3 çocuk annesi N.A., eşi Mehmet A. ile tartışınca çocuklarını yanına alarak, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Coşkun Sokak'taki 2 katlı evini terk etti.

Bunalıma giren 29 yaşındaki Mehmet A., eline aldığı pompalı tüfekle kendini eve kilitledi.

Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI GELDİ

Polis, Mehmet A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mehmet A., ekiplere eşini ve çocuklarını istediğini söyledi. Bunun üzerine eşi N.A. eve getirildi.

2 SAAT SONRA İKNA OLDU

Yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Mehmet A., elindeki tüfeği pencereden polise teslim etti; ancak kapıyı yine açmadı. Bunun üzerine Özel Harekat ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi. Mehmet A. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.