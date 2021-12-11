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Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldüren adam kendini de yaraladı

Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldüren adam kendini de yaraladı

Kocasinan ilçesinde eşiyle tartışan adam, meyve bıçağı ile eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını kesti. Ardından aynı bıçakla kendini yaralayan adam polise cinayetini ihbar etti.