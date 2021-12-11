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    Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldüren adam kendini de yaraladı

    Kocasinan ilçesinde eşiyle tartışan adam, meyve bıçağı ile eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını kesti. Ardından aynı bıçakla kendini yaralayan adam polise cinayetini ihbar etti.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 17:35
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    Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldüren adam kendini de yaraladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Kaya Doğan, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    BOĞAZLARINI KESTİ

    Kısa sürede alevlenen tartışmada Kaya Doğan, eşini ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla boğazlarından bıçakladı.

    Ardından aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkarak Erkilet Bulvarı'na gitti.

    CİNAYETİNİ İHBAR ETTİ

    Doğan'ın işlediği cinayeti ihbar ettiği polis ve sağlık ekipleri, olay bölgesine sevk edildi.

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    ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

    Eve giden sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldürdü VİDEO

    MORGA KALDIRILDI

    Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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