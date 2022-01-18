Kayseri’de, eşine cinsel taciz sanığını vurdu

İ.A. isimli şahıs, eşi Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan yargılanan Gökhan Özcan’ı adliye çıkışı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan i.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde, saat 16.00 sıralarında, İ.A. eşi Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışı otomobilinde tabancayla vurdu.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Özcan, adliye çıkışı kızıyla birlikte otomobiline bindi. Baba-kız adliye önünden hareket edecekleri sırada İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Yaşanan olayda Özcan tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kızı yara almadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerii ağır yaralı Özcan'ı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şüpheli İ.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanan İ.A., gözaltına alındı.

İ.A, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, polis merkezine götürüldü.