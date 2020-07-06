Kayseri'de eşini balkondan atarak öldüren koca tutuklandı

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Eşini üçüncü kattaki balkonundan atarak ölümüne neden olduğu belirlenen zanlıyı, çelişkili ifadeleri ele verdi.

Kayseri'nin İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan M.S. ile eşi G.S., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışma, evin balkonunda devam etti.

KURTARILAMADI

Kavgaya dönüşen olayda G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Jandarma, kavga sırasında eşini balkondan attığı iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren M.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.