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Kayseri'de eşini darbeden şahıs polisten kaçarken kaza yaptı

Kayseri'de eşini darbeden şahıs polisten kaçarken kaza yaptı Kayseri'de bir şahıs darp ettiği dini nikahlı eşinin şikayeti üzerine gelen polislerden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.