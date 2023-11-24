Kayseri'de eşini darbeden şahıs polisten kaçarken kaza yaptı

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evine giden T.K. ile dini nikahlı eşi Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., eşini darbederek evden ayrıldı.
Y.D.'nin ihbarı üzerine sevk edilen polis ekipleri, T.K.'nin kullandığı kamyoneti takibe aldı.
Polisten kaçarken kaza yaptı
Ekiplerden kaçmak isteyen T.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı.
Kazada hafif yaralanan T.K., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken kamyonet ise çekiciyle kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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