Kayseri’de eşini eve kilitleyip altınını alan kocaya, 11 yıl hapis

Kocasinan ilçesinde 2 aylık eşi Tülay Bora’nın kolundaki altın bilekliği alıp eve kilitleyen Cengiz Bora’ya, 11 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde, 9 Ocak tarihinde, 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Cengiz Bora, 2 aylık eşi Tülay Bora ile altın bozdurma nedeniyle kavga etti.

Cengiz Bora, eşi Tülay Bora’yı önce darbetti, ardından kolundaki altın bilekliği aldı.

Tülay Bora’yı odaya kilitleyen Cengiz Bora, markete gitmek üzere evden çıktı. Bu sırada Tülay Bora, polisi arayarak yardım istedi.

PENCEREDEN ÇIKARILDI

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile Tülay Bora’yı pencereden çıkarıp evden çıkarttı.

GÖZALTINA ALINDI

Tülay Bora’nın eşinden şiddet gördüğünü söylemesi üzerine, Cengiz Bora gözaltına alındı.

Cengiz Bora, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Cengiz Bora hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, hakaret ve yol kesmek suretiyle yağma suçlarından dava açıldı.

Bora, geçen 6 Eylül’de görülen ara celsede mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Cengiz Bora hazır bulundu. Şikayetçi eşi Tülay Bora, duruşmaya katılmadı.

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Cengiz Bora, beraatini istedi.

YAĞMA SUÇUNDAN 6 YIL 1 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, Cengiz Bora'yı, yağma suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırırken, mağdurun zararını karşıladığı ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 1 aya düşürdü.

HÜRRİYETTEN YOKSUN KALMA SUÇUNDAN 5 YIL HAPİS

Heyet, sanığa hürriyetten yoksun kılma suçundan ise, 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

HAKARET VE YARALAMADAN 5 BİN LİRA PARA CEZASI

Cengiz Bora’ya yaralama suçundan 3 bin, hakaret suçundan da 2 bin lira olmak üzere toplam 5 bin lira para cezası da verildi.

Bora’nın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.