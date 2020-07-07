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- Kayseri'de eşini yanlışlıkla vurdu, 85 yaşında tutuklandı
Kayseri'de eşini yanlışlıkla vurdu, 85 yaşında tutuklandı
5 yıl önce tüfeğini temizlerken eşini vuran adam, yargıtayın kararı bozması sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 07.07.2020 - 14:35
Kayseri'de 5 yıl önce bir adam, tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eşini vurdu.
Eşini vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 85 yaşındaki İsmail D., yaşından dolayı serbest bırakılmıştı.
Dosyanın tekrar yargıtaya taşınması sonucunda kararın bozulmasıyla İsmail D., 5 yıl sonra yeniden yargılandı.
Tutukluluk kararı çıkarılan İsmail D., adliye çıkışında tekerlekli sandalye ile polis aracına götürülürken görüldü.
İşlemleri tamamlanan adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.