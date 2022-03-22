Kayseri'de eşini yaralayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis cezası

Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçaklayan cani koca, Yargıtay'ın bozma kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada yine 16 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Okan Taşdöven (50), 13 Eylül 2020'de uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in (39) çalıştığı Kayseri’nin Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde bulunan mağazaya gitti.

Kızları A.T.'nin de (16) yanlarında bulunduğu sırada önce mağazanın merdivenlerinde eşini bıçaklamaya çalışan Okan Taşdöven, ardından bıçağı yere düşüren eşini eşarp ile boğmak istedi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

A.T., boğuşma sırasında yaralanırken; saldırgan kocanın olaya müdahale etmek isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktığı iddia edildi.

Mağazadaki vatandaşların araya girmesiyle etkisiz hale getirilen Taşdöven, polise teslim edilirken olay anları da saniye saniye kameraya yansıdı.

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“TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI” GEREKÇESİ

Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven hakkında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 16 Kasım 2020'deki karar duruşmasında; mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi, ardından da ‘eylemin teşebbüs’ aşamasında kaldığını belirterek, cezayı 16 yıla indirdi.

Kızı A.T.'yi de yaraladığı iddiasıyla Okan Taşdöven'e ayrıca 9 ay hapis cezası verildi.

DOSYA, YARGITAY’A TAŞINDI

Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.

Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, itirazı değerlendirerek bozma kararı verdi.

Dosya, yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

Oy birliği ile alınan kararda; hükmün yanlış kurulduğu belirtilerek, “Sanık kendisinin tanınmasını engelleyecek kasket, gözlük ve maske kullanarak katılan ve kızını takip ettiği ve bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, sebat ve ısrarla kararından dönmediği anlaşılmakla, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunun koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK'nin 82/1 maddesinin 'a' bendinin de uygulanması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK'nin 82/1-d maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi ve dosyanın bozularak yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

“YARALAMADIM DİYORSUN, BAK ESERİNİ GÖR”

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Okan Taşdöven ile şikayetçi eşi Ayşegül Taşdöven ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.

Olayı hatırlamadığını iddia eden sanık Okan Taşsöven, “Bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Avukatıma sordum. Olayın nasıl olduğunu bilmiyordum. 'Neresinden yaralandı' diye avukatıma sordum. Tahliyemi istiyorum.” dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Ayşegül Taşdöven ise olaya ilişkin yaralandığı fotoğrafları eşine göstererek, “Yaralamadım diyorsun. Bak eserini gör.” dedi.

AYNI CEZAYI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Okan Taşdöven'i daha önce verilen ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçunun vasfının olayda ‘tasarlama’ olduğu gerekçesiyle, 'eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasını 16 yıla düşürdü.

Heyet, Taşdöven'in kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırdı.