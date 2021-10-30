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    Kayseri'de eşiyle tartıştıktan sonra çarşafla kaçmaya çalıştı, düşüp yaralandı

    Kayseri'de, eşiyle tartışan C.Ö. (26), evlerinin balkon korkuluklarına bağladığı çarşafla evden kaçmaya çalışırken beton zemine düşüp, yaralandı. Yaralı kadın tedaviye, eşi ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 02:49
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 03:03
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    Kayseri'de eşiyle tartıştıktan sonra çarşafla kaçmaya çalıştı, düşüp yaralandı

    Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 3’üncü katında Ceyda Ö., henüz bilinmeyen nedenle eşi Y.Ö. ile evde tartıştı.

    Tartışmanın ardından balkona çıkan Ceylan Ö., balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştı.

    Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın, beton zemine düşerek yaralandı.

    ŞÜPHELİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceyda Ö., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, Ceyda Ö'nün eşi Y.Ö.'yü gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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