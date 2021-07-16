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    Kayseri'de eski eşin bıçaklı saldırısı

    Kayseri'de bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli olayın ardından tekrar dükkana gelerek, ''Diğer sefer seni öldüreceğim'' dedi.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 00:09
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    Kayseri'de eski eşin bıçaklı saldırısı

    Kayseri’nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi üzerinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

    Adamın olaydan sonraki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından tekrar dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dedi.

    KUAFÖR DÜKKANINDA BIÇAKLA SALDIRDI

    Kayseri'de meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.’nın (35) dükkanına geldi.

    Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.’ya saldırdı.

    Kayseri de eski eşin bıçaklı saldırısı #1

    OLAY SONRASI TEKRAR DÜKKANA GELDİ

    Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. R.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzaklaştırmak kararı da bulunan R.U.’nun olaydan sonra kaçtığı, bir süre sonra yaralı N.A.’nın yanına gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de eski eşin bıçaklı saldırısı #2

    OLAYI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

    Öte yandan, N.A.’yı bıçakladıktan sonra kuaförden çıkan R.U., güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olayın ardından dükkandan uzaklaşan R.U.’nun bir süre sonra tekrardan dükkana geldiği ve çevrede bulunan kişilere bir şeyler dediği gözlendi. Ayrıca, R.U.’nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve N.A.’nın da sedye ile ambulansa götürülmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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