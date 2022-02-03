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    Kayseri'de eski eşini 25 yerinden bıçaklayan şahsa müebbet hapis istemi

    Kocasinan ilçesinde ölü bulunan kadının katilinin, eski eşi olduğu tespit edildi. Genç kadını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı için müebbet hapis cezası isteniyor.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 11:35
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    Kayseri'de eski eşini 25 yerinden bıçaklayan şahsa müebbet hapis istemi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın, 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

    Polis ekipleri, cinayet şüphelisini bulmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip, olay yerinden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi.

    ESKİ EŞ TUTUKLANDI

    Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay’a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

    Kayseri de eski eşini 25 yerinden bıçaklayan şahsa müebbet hapis istemi #1

    MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

    Tatay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tatay hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında; tutuklu sanık Yasin Tatay ile Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu.

    Savcı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

    "KİMSEYE TASARLAMA AMACI GÜTMEDİM"

    Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Yasin Tatay ise "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Fatma, sürekli bana hakaret edip, tehdit ediyordu. Her şey bir anda oldu. Pişmanım." dedi.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Fatma Abravcı'nın ağabeyleri ve kardeşleri de şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Ara kararla sanık Yasin Tatay'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.

    Kayseri de eski eşini 25 yerinden bıçaklayan şahsa müebbet hapis istemi #2

    Kayseri de eski eşini 25 yerinden bıçaklayan şahsa müebbet hapis istemi #3


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