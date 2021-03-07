Kayseri'de eski eşini öldüren cani tutuklandı

Bir hafta önce ayrıldığı eşini silahla öldüren Şükrü Efe emniyetteki ifadesinde, "Nuran’ı seviyor ve kıskanıyordum. Beni boşaması zoruma gitti" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'ndeki Zafer Apartmanı'nda yaşayan Nuran Koçer, evine gelen eski eşi Şükrü Efe ile tartışırken silahlı saldırıya uğramıştı.

3 çocuk annesi Nuran Koçer kayatını kaybederken, saldırgan Şükrü Efe ise olay yerinden kaçmıştı.

Kırmızı ayakkabısı nedeniyle 'kırmızı ayakkabılı katil' olarak bilinen Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla gözaltına alınmıştı.

"BENİ BOŞAMASI ZORUMA GİTTİ"

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Efe'nin, "Çocuklarımın annesi Nuran'ı öldürdüğüm için pişmanım. Nuran’ı seviyor ve kıskanıyordum. Yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle bana boşanma davası açtı. Barışmak için çok defa konuşmaya gittim ama kabul etmedi. Cinayet günü de konuşmak için gittim. Beni boşaması zoruma gitti. Kendimi kaybettim ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Efe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.