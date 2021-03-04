Euro
8.9768
-0.11%
Dolar
7.4364
-0.12%
Altın
410.97
0.1%
Borsa
1.525
-0.42%
Bitcoin
375.097
3.17%
EXEN Coin
16.53
-0.72%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Kayseri’de eski eşini silahla vurup kaçtı

    1 hafta önce boşandığı eski eşinin evine gelerek 3 çocuğu önünde kadını darp eden şahıs, silahını ateşledikten sonra ortadan kayboldu. Vurulan kadın, ağır yaralandı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de eski eşini silahla vurup kaçtı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçe Kocatepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, Şükrü E. (42) isimli bir şahıs, 1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine geldi.

    Nuran K. 3 çocuğunun gözü önünde darp edildi.

    2 MERMİ İSABET ETTİ

    Ardından Şükrü E. beraberinde getirdiği silahı belinden çıkararak darp ettiği kadına ateş açtı.

    Kadının vücuduna 2 mermi isabet etti.

    Şükrü E. olay yerinden kaçtı.

    Kayseri’de eski eşini silahla vurup kaçtı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

    DURUMU AĞIR

    Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadının durumunun ağı olduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Evde incelemeler yapan ekipler, Şükrü E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de eski eşini silahla vurup kaçtı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir