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- Kayseri’de eski eşini silahla vurup kaçtı
Kayseri’de eski eşini silahla vurup kaçtı
1 hafta önce boşandığı eski eşinin evine gelerek 3 çocuğu önünde kadını darp eden şahıs, silahını ateşledikten sonra ortadan kayboldu. Vurulan kadın, ağır yaralandı.
- İHA
- 04.03.2021 - 10:16
Kayseri’nin Melikgazi ilçe Kocatepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, Şükrü E. (42) isimli bir şahıs, 1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine geldi.
Nuran K. 3 çocuğunun gözü önünde darp edildi.
2 MERMİ İSABET ETTİ
Ardından Şükrü E. beraberinde getirdiği silahı belinden çıkararak darp ettiği kadına ateş açtı.
Kadının vücuduna 2 mermi isabet etti.
Şükrü E. olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.
DURUMU AĞIR
Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadının durumunun ağı olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Evde incelemeler yapan ekipler, Şükrü E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.