Petrol
92.44
1.74%
Euro
18.345
0.44%
Dolar
18.2846
0.11%
Altın
986.44
0.87%
Borsa
3373
0.00%
Bitcoin
365.525
0.15%
BTXN Coin
7.55
14.56%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kayseri'de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı

    Kıskançlık tartışmasında eski eşi R.G.'yi yaralayan Kenan Sarsılmaz, olay yerinden kaçtı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında arkadaşının evinde bulunan zanlı adliyeye gönderildi.
    • 16.09.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı

    Kayseri'de yaşanan olayda kadına şiddetin bir yenisi daha eklendi.

    İddiaya göre, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Kenan Sarsılmaz ile eski eşi 30 yaşındaki R.G., kıskançlık meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Aynı mesele yüzünden 3 gün önce tartışan ikilinin kavgası bir anda kızışarak kavgaya dönüştü.

    Sarsılmaz, belinden silahını çıkararak eski eşi R.G.'yi bacağından vurup, olay yerinden kaçtı.

    Eski eşi tarafından yaralandı

    Sesi duyup yardıma gelenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.G., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Olay yerinden kaçan Sarsılmaz ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    Zanlı arkadaşının evinde bulundu

    Ekipler Sarsılmaz'ın, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde arkadaşına ait adreste saklandığını belirledi.

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda Sarsılmaz, suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, Kenan Sarsılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı #1

    Kayseri de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı #2

    Kayseri de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı #3

    Kayseri de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı #4

    Kayseri de eski eşini yarayıp kaçan zanlı yakalandı #5


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    'Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu'
    Dünya

    'Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu'

    10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'
    Emlak

    10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'

    Görüş Bildir