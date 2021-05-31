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- Kayseri'de eski müzede çıkan yangın korkuttu
Kayseri'de eski müzede çıkan yangın korkuttu
Kayseri'de eski müze binasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadı.
- İHA
- 31.05.2021 - 01:20
Kayseri’de eski müze binasında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı.
Dumanların fark eden mahalleli durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI YOK
İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, binada hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.