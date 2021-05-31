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Kayseri'de eski müzede çıkan yangın korkuttu

Kayseri'de eski müzede çıkan yangın korkuttu

Kayseri'de eski müze binasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadı.