Kayseri'de eski patronunu öldüren zanlı yakalandı

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Eski patronunu, telefon hattı sebebiyle çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki A.T., gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Serdar Çınar, bir dönem yanında çalışan komşusunun oğlu A.T.'nin kullanması için 3 ay önce kendi adına telefon hattı aldı.

A.T. ise hattı kullanmasına rağmen geçen sürede borcunu ödemedi. Serdar Çınar, A.T.'ye borcunu ödemesi için uyarıda bulunurken, ikili arasında tartışma yaşandı.

ESKİ PATRONUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

A.T. tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla Serdar Çınar'a saldırdı. Karın ve göğüs bölümünden bıçaklanarak ağır yaralanan Çınar, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan A.T., polisin çalışması sonucu bu sabah mahallede saklandığı bahçede yakalanarak, gözaltına alındı. A.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Serdar Çınar ise Akkışla ilçesinde toprağa verildi.