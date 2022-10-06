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    Kayseri'de arkadaşı önce darbetti sonra gasbedip kameraya aldı

    Eski sevgilisinin arkadaşı tarafından Hunat Mahallesi'ndeki adrese darbedilerek götürülen F.A.'nın üzerinden cep telefonu ve cüzdanı alırken video çeken 3 şüpheli tutuklandı.
    • 06.10.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:00
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    Kayseri'de arkadaşı önce darbetti sonra gasbedip kameraya aldı

    Kayseri'de F.A., eski sevgilisi K.M.'nin arkadaşı T.H. ile yolda karşılaştı.

    T.H., F.A.'yı darbederek K.M. ve B.C. ile birlikte Hunat Mahallesi'ndeki bir adrese götürdü.

    Darbederek üzerindeki eşyaları gasbettiler

    F.A.'nın ellerini bağlayarak darbetmeye devam eden şüpheliler, F.A.'yı video kaydına aldıktan sonra telefon ve cüzdanını gasbederek kayıplara karıştı.

    Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda T.H., K.M. ve B.C. yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, işlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de arkadaşı önce darbetti sonra gasbedip kameraya aldı #1


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