Kayseri'de ev hırsızları, 81 saatlik kamera kaydı ile yakalandı Polis ekipleri tarafından 81 saat süren kamera kaydı incelemeleri sonucunda ikametten hırsızlık olayının failleri yakalandı.

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ikametten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

81 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

Ekiplerin olayla ilgili olarak yaptığı 81 saatlik kamera kaydı incelemelerinin ardından hırsızlık olayının faili A.K. (27) ve M.D. (34) yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)